Arbeitsmarktbericht: Unternehmen suchen dringend Lehrlinge

Die Zahl der arbeitslosen Menschen in der Region Bodensee-Oberschwaben ist im abgelaufenen Monat gesunken. Wie die Agentur für Arbeit mitteilt, seien im Bezirk Konstanz-Ravensburg 12 423 Frauen und Männer ohne Beschäftigung gemeldet gewesen, das entspricht 338 weniger als im Vormonat.

Im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl der Arbeitslosen deutlich um 1259 Menschen zurückgegangen. Laut Agentur für Arbeit ist dies der niedrigste Februar-Wert seit 1998. Der Wert habe sich seither halbiert. Damals waren 25 129 Arbeitslose registriert. Nach Rechtskreisen gegliedert gehörten 6968 der gemeldeten 12 423 Menschen zum Rechtskreis SGB III (Arbeitslosenversicherung) und 5455 Menschen zum Rechtskreis SGB II (Grundsicherung).

Die Arbeitslosenquote lag im Februar bei 2,8 Prozent (minus 0,1 Prozentpunkte). Die Quote in Baden-Württemberg betrug 3,2 Prozent. Der Landkreis Ravensburg und der Bodenseekreis gehörten mit Quoten von 2,5 Prozent, beziehungsweise 2,7 Prozent zu den besten Kreisen im Ländle.

Im Landkreis Ravensburg wurden nach Abgaben der Agentur 4030 Arbeitslose (1680 Frauen und 2350 Männer) arbeitslos gemeldet; das sind 142 weniger als im Vormonat. Davon gehören 1920 Menschen zum Rechtskreis SGB II (Grundsicherung), 29 weniger als im Vormonat.

Unternehmen und Verwaltungen informierten die Arbeitsagentur im Februar über 3307 neue, offene Stellen im Bezirk Konstanz-Ravensburg. Im gesamten Agenturbereich waren insgesamt 8655 Stellen unbesetzt.

Für das aktuelle Ausbildungsjahr sind bisher 4381 Lehrstellen gemeldet. Das sind 732 (20,1 Prozent) mehr als im Februar des Vorjahres. „Die Unternehmen bemühen sich in diesem Jahr früher um die Besetzung der Ausbildungsstellen“, wird Jutta Driesch, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Konstanz-Ravensburg, in der Pressemitteilung zitiert. „Schulabgängern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen bieten sich somit gute Einstiegsmöglichkeiten ins Berufsleben. Wer sich bereits jetzt um ein Praktikum in seinem Wunschberuf bemüht, steigert seine Chancen auf einen Ausbildungsplatz“, so die Agenturchefin. Zahlreiche Jobmessen und Berufsinformationsveranstaltungen bieten gute Möglichkeiten, um mit Arbeitgebern ins Gespräch zu kommen. Die nächsten Gelegenheit hierzu biete sich beispielsweise bei der „Zukunft Wangen“ am 14. März in Wangen.