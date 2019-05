Arbeitsmarkt in der Region bleibt stabil

Die Zahl der Arbeitslosen in der Region Bodensee-Oberschwaben ist im Mai nahezu unverändert geblieben. Im Bezirk der Agentur für Arbeit Konstanz-Ravensburg waren laut Pressemitteilung 11 037 Frauen und Männer ohne Beschäftigung gemeldet, 2 weniger als im Vormonat. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl der Arbeitslosen um 412 Menschen zurückgegangen.

„Seit Jahresbeginn ist die Zahl der arbeitslosen Menschen um mehr als 1700 zurückgegangen. Der regionale Arbeitsmarkt ist stabil und bietet viele Chancen", erklärt Jutta Driesch, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Konstanz-Ravensburg. „Fast 9000 unbesetzte Arbeitsstellen bedeuten auch, dass gut ausgebildete Fachkräfte unvermindert gesucht werden. In allen Wirtschaftszweigen bieten sich gute Beschäftigungsmöglichkeiten."

Die Zahl der gemeldeten Ausbildungsstellen hat ebenfalls zugenommen. Für den Ausbildungsstart im September wurden bisher 5018 Lehrstellen gemeldet (plus 480). Davon sind noch 2693 Stellen unbesetzt. „Eine duale Berufsausbildung ist eine ausgezeichnete Eintrittskarte ins Berufsleben", unterstreicht Jutta Driesch den Stellenwert einer abgeschlossenen Lehre. „Es ist noch nicht zu spät. Alle Schulabgänger und jungen Erwachsenen können mit unserer Berufsberatung herausfinden, in welchen Berufen sich die eigenen Interessen und Stärken am besten wiederfinden."

Die Arbeitslosenquote lag im Mai unverändert bei 2,5 Prozent. Die Quote in Baden-Württemberg betrug 3,1 Prozent. Unter allen Landkreisen gehören der Bodenseekreis mit 2,1 Prozent und der Landkreis Ravensburg mit 2,3 Prozent zum Spitzenfeld.