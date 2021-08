Arbeitslosmeldung ab sofort wieder persönlich in der Agentur für Arbeit

Um persönliche Kontakte während der Corona-Pandemie zu beschränken, konnten Bürgerinnen und Bürger sich ausnahmsweise telefonisch oder online arbeitslos melden. Ab dem 1. September 2021 müssen Arbeitslosmeldungen wieder verpflichtend persönlich in der Agentur für Arbeit erfolgen. Die persönliche Arbeitslosmeldung ist ohne vorherige Terminvereinbarung möglich. Diese Regelung gilt verbindlich bundesweit. Das gibt die Agentur für Arbeit in einer Pressemitteilung bekannt.

„Wir freuen uns, nun wieder in größerem Umfang persönlich für unsere Kundinnen und Kunden da zu sein“, sagt Jutta Driesch, Chefin der Agentur für Arbeit Konstanz-Ravensburg in der Pressemitteilung. Dennoch sollen auch wegen der andauernden Pandemie längere Wartezeiten oder ein hohes Kundenaufkommen vermieden werden. „Es ist ratsam, für Beratungsgespräche und die persönliche Arbeitslosmeldung vorher über die gebührenfreie Hotline 0800/4 555500 einen Termin zu vereinbaren. Wir wollen weiterhin achtsam sein und die Gesundheit der Kundinnen und Kunden, aber auch unserer Beschäftigten schützen. Selbstverständlich gelten in unseren Häusern die empfohlenen Abstands- und Hygieneregeln“, so Jutta Driesch. „Über Änderungen, beispielsweise bei einer erneuten Verschlechterung der pandemischen Lage, werden wir die Öffentlichkeit umgehend informieren.“