Arbeitslosigkeit im Landkreis geht zurück

Die Zahl der Arbeitslosen in der Region Bodensee-Oberschwaben ist im November leicht gestiegen. Im Gegensatz dazu weist die Statistik für den Landkreis Ravensburg einen deutlichen Rückgang aus, wie die Arbeitsagentur am Freitag mitteilt.

Im gesamten Bezirk der Agentur für Arbeit Konstanz-Ravensburg waren 11 596 Frauen und Männer ohne Beschäftigung und somit 320 mehr als im Vormonat gemeldet. Im Vergleich zum Vorjahr hat die Arbeitslosigkeit um 226 Personen zugenommen.

Etwas anders stellt sich das Zahlenwerk im Landkreis Ravensburg dar: Dort waren Ende November 3782 Arbeitslose, darunter 1606 Frauen und 2176 Männer, arbeitslos gemeldet. Im Vergleich zum Vormonat bedeutet dies ein Rückgang um zwölf Prozent. Laut Statistik betrug die Arbeitslosenquote im November 2,3 Prozent. 1666 Personen waren im Zusammenhang mit Zahlungen zu SGB II registriert und somit 59 weniger als im Oktober.

„Im November wirkt sich das Ende der Saison in Hotels und Gaststätten auf den Arbeitsmarkt aus. Ebenso reduzieren Freizeiteinrichtungen das Personal über die Wintermonate oder haben ganz geschlossen. Die Entwicklung der Arbeitslosenzahlen ist jahreszeitlich üblich“, fasst Katja Thönig, operative Geschäftsführerin der Agentur für Arbeit Konstanz-Ravensburg, die Zahlen fürs Bezirksgebiet zusammen.

„Viele Beschäftigte in Hotels und Gastronomie haben bereits Zusagen für das neue Jahr. Allen Fachkräften in der Hotel-und Gastronomiebranche bieten sich zudem in den österreichischen und Schweizer Wintersportgebieten attraktive Beschäftigungsmöglichkeiten“, ergänzt Thönig.

Die Arbeitslosenquote im November lag im Bezirk der Agentur für Arbeit Konstanz-Ravensburg bei 2,6 Prozent und somit um 0,1 Prozentpunkte über dem Wert des Vormonats. Die Quote in Baden-Württemberg betrug 3,1 Prozent. Der Bodenseekreis und der Kreis Ravensburg gehören mit 2,4 und 2,3 Prozent zu den Spitzenreitern im Bundesland, heißt es in der Pressemitteilung abschließend. Lediglich der Kreis Biberach stünde mit 1,9 Prozent noch besser dar.