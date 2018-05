Arbeitskreis Mobilfunk trifft sich

Das nächste Treffen des Agenda-Arbeitskreises Mobilfunk findet am Dienstag, 6. Februar, um 19.30 Uhr im Rathaus in Ravensburg (kleiner Sitzungssaal) statt.

An dem Abend geht es um folgende Themen: Auswirkungen von Mobilfunkstrahlung und Elektrosmog und was man dagegen tun kann. Vertreter des Bauordnungsamtes geben einen Überblick über die bestehenden und geplanten Sendeanlagen in Ravensburg. Es sind auch Menschen willkommen, die unter Mobilfunkstrahlung oder Elektrosmog zu leiden glauben und Unterstützung suchen. Außerdem können Fragen rund um das Thema beantwortet werden. Messungen von Mobilfunkstrahlung und Elektrosmog zu Hause sind nach Absprache möglich.

An dem Treffen nehmen auch Vertreter der Stadt Ravensburg teil. Die Veranstaltung ist öffentlich.

Kontakt zum Agenda-Arbeitskreis Mobilfunk gibt es per E-mail unter mobilfunk.rv@web.de.