Arbeitsgruppe heißt jetzt „bürgeraktiv“

Die ehrenamtliche Arbeitsgruppe Bürgerbüro Aktiv hat eine Namensänderung beschlossen: Sie heißt ab 1. März „bürgeraktiv“. „Das ist kürzer und moderner“, so Christa Blank, die neue Sprecherin der Gruppe, die mit ihrer Stellvertreterin Marianne Schober die Belange der Gruppe nach außen vertritt.

Seit 2001 ist die Arbeitsgruppe an das städtische Bürgerbüro angeschlossen und hat seitdem viele Projekte durchgeführt. Nicht nur der Wahl-Oma-Service oder das Brother and Sister Projekt werden von den Mitarbeiterinnen organisiert, sondern auch Sprachen-Treffs, die „Rat- & Tat-Vermittlung“, vorsorgende Verfügungen und die Organisation von Veranstaltungen .

Wer Interesse an der Mitarbeit in dieser Gruppe oder an einem anderen Ehrenamt hat, kann im Rathaus vorbeischauen oder anrufen.

Kontakt: Bürgerbüro im Rathaus, Marienplatz 26 in Ravensburg,

Telefon 0751/82102, E-Mail: buergerbue-ro@ravensburg.de