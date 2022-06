Arbeitsagentur wird für einen Tag geschlossen

- Wegen einer internen Veranstaltung ist die Agentur für Arbeit Konstanz-Ravensburg sowie die Geschäftsstellen in Singen, Stockach, Überlingen, Friedrichshafen, Ravensburg und Wangen am Mittwoch, 6. Juli, geschlossen. Dies betrifft auch die Berufsinformationszentren (BiZ) in Konstanz und Ravensburg, heißt es in der Pressemitteilung.

Für telefonische Auskünfte ist das Servicecenter über die zentrale Rufnummer 0800/4555500 durchgehend von 8 bis 18 Uhr erreichbar. Die Telefonnummer ist für Anrufe aus allen deutschen Fest- und Handynetzen kostenlos. Arbeitslosmeldungen können ohne rechtliche Nachteile am folgenden Werktag nachgeholt werden.