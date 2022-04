Arbeiter entdecken Reste der alten Ravensburger Stadtmauer

Die Ravensburger Marktstraße bleibt vorerst eine Baustelle: Die Arbeiten am Fernwärmenetz dauern länger, wie die Technischen Werke Schussental (TWS) mitteilen. Dadurch verzögert sich nun auch der geplante Baustart in der Herrenstraße. Die Gründe dafür sind ganz unterschiedlich.

In der Marktstraße rechnen die TWS nun damit, dass in diesem Abschnitt des Fernwärmeausbaus in der Ravensburger Innenstadt bis zum 20. Mai gearbeitet werden muss. „Beim Tiefbau sind etliche Unwägbarkeiten aufgetreten, die schlicht Zeit gekostet haben“, so Miriam Sepke-Vogt, Projektleiterin der TWS. Dabei spielt auch der Denkmalschutz eine Rolle: So seien Reste der alten Stadtmauer gefunden worden.

Ausfälle durch Corona

Auch coronabedingte Personalausfälle hätten den Fortschritt am Bau gebremst. Die Marktstraße bleibt damit einen Monat länger als geplant Baustelle. Die Sperrung für den Durchgangsverkehr sowie die Regelungen für Anlieferungen bleiben vorerst bestehen.

Parallel richten die TWS beim Rathaus eine zusätzliche Möglichkeit für die Wärmeeinspeisung in das Versorgungsnetz ein. Aus diesem Grund sei aktuell auch der Durchgang zwischen Waaghaus und Rathaus gesperrt. Doch das soll sich in Kürze ändern. Im Zuge des Fernwärmeausbaus erneuert die TWS in der Marktstraße zudem Leitungen für die Trinkwasserversorgung.

Baustart in Herrenstraße erst im Sommer

Weiter geht es mit den Bauarbeiten dann in der Herrenstraße, hier hatte die TWS bereits die Anwohner und Geschäftsinhaber informiert. Zuvor hatten diese sich über die aus ihrer Sicht schlechte Kommunikation beschwert. Nun verzögert sich dort allerdings der Baustart. „Im Sommer“ soll es laut Mitteilung jetzt losgehen. Die TWS führe aktuell Gespräche mit den Partnern, die Lieferengpässe insbesondere bei Stahl überbrücken müssten. Das sei die unmittelbare Folge der Krise im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg.

Erst in der ersten Maihälfte könne der Baustart in der Herrenstraße festlegt werden. Dort geht es neben dem Fernwärmeausbau auch um die Erneuerung des Trinkwassernetzes und um die Verlegung von Leerrohre für Breitbandkabel.

Für das Fernwärmeprojekt in der historischen Altstadt bekommt die TWS Fördergelder in Höhe von 2,1 Millionen Euro.