Die Deutsche Bahn (DB) teilt mit, dass sich die Arbeiten an den Aufzügen im Bahnhof Ravensburg am Aufzug zum Mittelbahnsteig und im Haltepunkt Niederbiegen weiter verzögern. Davon betroffen sind auch Fahrgäste der Bodensee-Oberschwaben-Bahn. Die Aufzüge in Ravensburg laut DB-Angaben gehen voraussichtlich Mitte September und in Niederbiegen Anfang Oktober wieder in Betrieb. In Niederbiegen ist die Unterführung südlich des Haltepunkts eine Alternative.