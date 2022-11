Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

„Arbeit für den Frieden“, was könnte gerade wichtiger sein? Für das gleichnamige Bildungsprojekt waren nun zahlreiche Auszubildende des Berufsbildungswerks Adolf Aich (BBW) an Kriegsgedenkstätten am Gardasee und in Ravensburg im Einsatz. Nicht zum ersten Mal kümmerten sie sich darum, Weltkriegsgräber zu pflegen und wieder herzurichten. Unterstützt und organisiert werden diese Einsätze vom Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, und sie haben bereits eine lange Tradition.

„Wie auf einem klassischen Friedhof sieht es in Costamarno nicht aus“, sagt Sabine Striegel. An einem Hügel, unweit des Gardasees, liegen die mit Heidekraut bepflanzten Terrassen der Kriegsgräberstätte, auf der mehr als 22 000 deutsche Soldaten und andere Kriegsopfer beigesetzt sind. Mit einer Gruppe von 16 Auszubildenden waren Ausbildende und eine Bildungsbegleiterin der Hauswirtschaft sowie der Gebäudereinigung im Berufsbildungswerk nun in Norditalien für das Projekt „Arbeit für den Frieden“ zu Gast. Die Jugendlichen mit Teilhabebedarf, der zum Beispiel in einer Lernschwäche, psychischen Problemen oder einer Autismusstörung begründet sein kann, haben im Rahmen der Projektwoche die Grabpflege übernommen und sich dabei auch mit den historischen Hintergründen auseinandergesetzt. „Seit acht Jahren kooperieren wir mit dem Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, der unseren Teilnehmerinnen und Teilnehmern diese besonderen Auslandsaufenthalte ermöglicht und inhaltlich begleitet“, sagt Sabine Striegel, die das Projekt im BBW organisiert.

Die langjährige Verbindung zwischen Volksbund und BBW wurde im vergangenen Jahr im Rahmen einer Bildungspartnerschaft besiegelt. „Letztes Jahr haben sich die Gruppen coronabedingt nur um den Ravensburger Hauptfriedhof gekümmert, aber so eine Auslandserfahrung ist noch mal etwas Besonderes“, sagte Sebastian Steinebach vom Volksbund.

Der Volksbund selbst ist eine humanitäre Organisation, die sich seit 1954 um Pflege und Instandhaltung der 830 Kriegsgedenkstätten im Ausland kümmert. Zum Auftrag gehörten ebenso die Förderung der Bildung und Begegnung junger Menschen an den Ruhestätten, zu denen auch die gut 12 000 Soldatenfriedhöfe in Deutschland zählen. So war auch der Ravensburger Hauptfriedhof das Ziel für drei weitere Azubigruppen.