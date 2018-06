Apotheker fürchten Ende der Preisbindung

Bis 2004 war der Versand von verschreibungspflichtigen Medikamenten in Deutschland verboten. Mit der Erlaubnis ist die damalige Bundesregierung weiter gegangen, als von der EU festgelegt. Die fordert lediglich die Freigabe für den Versand von rezeptfreien Medikamenten. Eine Rückkehr zum Verbot wäre daher europarechtlich unbedenklich. Verboten ist der Versand von verschreibungspflichtigen Medikamenten in 21 EU-Staaten. Unter anderem auch in den Niederlanden, wo DocMorris seinen Sitz hat. 1,8 Millionen Kunden haben im vergangenen Jahr Medikamente bei DocMorris bestellt, teilt das Unternehmen mit. Eine Studie des BVDVA geht davon aus, dass im Jahr 2016 rund 40 Prozent der Bundesbürger Arzneimittel bei Versandapotheken bezogen haben. (kpri)