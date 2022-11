Apfelmus für den sozialen Zweck

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zum wiederholten Male hat der Ladies’ Circle 37 Ravensburg das besonders wertvolle Engagement der meist ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen von Brennessel finanziell unterstützt.

Schnelle und unbürokratische Unterstützung bei sexueller Gewalterfahrung für Mädchen, Jungen und Jugendliche sowie Angehörige und Kontaktpersonen von Betroffenen – dafür steht Brennessel. Als Hauptaufgabe hat sich der Verein die Aufgabe gestellt, nicht nur Kinder und Jugendliche zu stärken, ihre ganz persönlichen sexuellen Grenzüberschreitungen wahrzunehmen und Hilfe zu holen, sondern auch Erwachsene dafür zu sensibilisieren.

Für dieses und weitere soziale Projekte in Oberschwaben verkauft der Ladies’ Circle auf dem Ravensburger Martinimarkt am kommenden Wochenende Apfelmus, das mit dem Früchtehandel Schuster aus Grünkraut hergestellt und abgefüllt wurde. Der Stand befindet sich zwischen Tourist Information sowie Deutscher Bank und der Erlös jedes verkauften Glases geht zu hundert Prozent in die Förderung sozialer Projekte.