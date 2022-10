Apfelmus für den guten Zweck

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Um auch weiterhin Herzensprojekte finanziell unterstützen zu können, hat der Ladies’ Circle 37 Ravensburg erstmals zusammen mit dem Früchtehandel Schuster in Grünkraut Erdbeermarmelade hergestellt. Hand in Hand für den guten Zweck halfen wir tatkräftig an zwei Samstagen bei Herstellung und Abfüllung mit und bekamen im Gegenzug tausend Gläser Apfelmus. Diese werden wir mit unserem Label versehen auf dem Martinimarkt am 12. und 13. November verkaufen. Auch auf dem baldigen Weihnachtsmarkt werden wir neben unseren allseits beliebten Waffeln leckeres Apfelmus anbieten – auf den Waffeln und im Glas. Foto: Saskia Sachs