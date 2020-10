AOK fördert Suchtprävention mit 5000 Euro

Einen Scheck in Höhe von 5000 Euro hat Roland Beierl, Geschäftsführer der AOK – Die Gesundheitskasse Bodensee-Oberschwaben (r.) an Diana E. Raedler, Dezernentin für Arbeit und Soziales beim Landkreis Ravensburg überreicht. Das teilt die Krankenkasse jetzt mit. Mit dem Geld würden unterschiedlichste Projekte zur Suchtprävention unterstützt beispielsweise das jüngste Projekt „Hallo, wie geht es Dir?“, ein Gruppenangebot für Kinder suchtkranker Eltern. So sollen die bestehenden Angebote gesichert und neue Ideen gefördert werden, heißt es in der Pressemitteilung. Durch Angebote der Suchtprävention werde versucht, Sucht oder Abhängigkeit zu verhindern, bevor diese eintritt. Foto: AOK Bodensee-Oberschwaben