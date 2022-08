Antrommeln an der Ravensburger-Mevlana-Moschee

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach zwei Jahren der Pandemie kam das Rutenfest dieses Jahr mit neuem Elan und vereinter Frauenpower zurück auf die Straßen Ravensburgs und erstmals auch auf den Hof der Ravensburger-Mevlana-Moscheegemeinde.

Am Morgen des Rutendienstags trommelte die neue Trommlerinnengruppe, die Turmfalken, bei der Moschee in der Schützenstraße an, nachdem sie am Rutensonntag bereits in der evangelischen Stadtkirche in Ravensburg angetrommelt hatte. Am auswärtigen Samstag folgte ein Antrommeln bei der Familie Erlanger in Israel per Livestream am Baum der Versöhnung im Schulhof des Spohngymnasiums.

„Es ist uns eine große Ehre und Freude, als muslimische Gemeinde in Ravensburg in unsere Stadtkultur integriert zu sein und wir freuen uns, ein Teil der Tradition unserer Gemeinde zu sein. Besonders stolz sind wir darauf, dass das allererste Antrommeln an der Moschee im Rahmen des Rutenfest von der neuen Trommlerinnengruppe kam“, so der Vorstandsvorsitzende Hamza Erdoğan.

Nach dem Antrommeln gab es für die Trommlerinnen eine kurze Pause mit Getränken und Snacks am Eingang der Moschee, bevor es angesichts ihres vollen Terminkalenders weiterging zur nächsten Adresse.