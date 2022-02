Antrittsbesuch der neuen Präsidentin

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Prof. Dr. Martina Klärle heißt die neue Präsidentin der Dualen Hochschule Baden-Württemberg. In ihren ersten hundert Tagen Amtszeit, so hat sie es sich zum Ziel gesetzt, möchte sie alle neun Standorte der DHBW besuchen. Eine ihrer ersten Stationen waren nun die Campus Ravensburg und Friedrichshafen. „Ich möchte mit Ihnen meine Philosophie und meine Strategie diskutieren und freue mich darauf, die Studiengänge und ihre Partner und vor allem die Menschen vor Ort besser kennenzulernen. Das allerwichtigste ist der Dialog“, betonte Klärle bei einem virtuellen Treffen mit den Mitarbeiter*innen. Die Präsidentin lernte bei ihrem Antrittsbesuch die beiden Campus Ravensburg und Friedrichshafen kennen – ebenso die (Ober-)Bürgermeister der Städte.

Martina Klärle kommt von der Frankfurt University of Applied Science, an der sie seit 2019 Vizepräsidentin für Forschung, Weiterbildung und Transfer war. Zuvor war sie als Umweltwissenschaftlerin und Geodätin 18 Jahre lang Professorin an den Hochschulen in Frankfurt, Osnabrück und Münster. Mit ihrer Wahl zur Präsidentin der DHBW steht sie nun der größten Hochschule des Landes Baden-Württemberg vor.

Was sie auszeichnet, so Klärle, sei ihr Einsatz und ihre Überzeugung für die Themen Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Beides immens wichtige Querschnittsthemen. Die Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt des Handelns zu stellen, „das nehme ich ganz ernst“. Umso mehr freute sie sich über die vielen nachhaltigen und digitalen Eindrücke von den Campus Friedrichshafen und Ravensburg. Digitalisierung erlebte sie in Studien- und Forschungsprojekten rund um das autonome Fahren, die Produktion, die Luftfahrt oder die Landwirtschaft. Filmstudio, Bibliothek und Kulinarisches Entwicklungszentrum waren Stationen ihres Besuchs am Campus Ravensburg. „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Klärle und auch darauf, mit ihr gemeinsam wichtige Zukunftsthemen angehen zu können“, so Prof. Dr.-Ing. Herbert Dreher, Rektor der DHBW Ravensburg.

Am Campus Ravensburg lernte Martina Klärle bei einem gemeinsamen Austausch zudem Oberbürgermeister Dr. Daniel Rapp und Landrat Harald Sievers kennen, am Campus Friedrichshafen Bürgermeister Fabian Müller.