Auch an Ravensburger Kreisschulen soll es künftig kostenlose Hygieneartikel geben

Hygieneartikel für junge Frauen sollen künftig an den städtischen Ravensburger Schulen gratis zur Verfügung gestellt werden. Vertreter der Linken und der ÖDP wollen dieses Angebot nun auch an den Bildungseinrichtungen des Landkreises haben.

Auf Initiative des Schülerrats entschied der Sozialausschuss im Mai, in den Toiletten der weiterführenden Schulen in Ravensburg Hygieneartikel wie Tampons und Binden kostenlos zur Verfügung zu stellen. Begründung: Die Menstruation setze bei jungen Frauen oft noch unregelmäßig und unerwartet ein.

Viele Mädchen in diesem Alter hätten zudem ein schamhaftes Verhältnis zu ihrem Monatszyklus und Hemmungen, sich an andere Schülerinnen oder ans Schulpersonal zu wenden. Wenn solche Artikel in den Toilettenkabinen kostenlos bereitstünden, würde ihnen das den Umgang damit erleichtern.

Lehrkräfte und Schülerinnen unterstützen Antrag

Jetzt haben die Kreisräte Korbinian Sekul (Linke) und Siegfried Scharpf (ÖDP) für die Kreistagssitzung am Dienstag beantragt, dieses Modell auszuweiten – und zwar auf alle Bildungseinrichtungen des Landkreises. Entweder durch eine Bereitstellung von Hygieneprodukten in Automaten oder in Form einer offenen Auslage im Toilettenbereich. Nach Angabe von Korbinian Sekul wurde der Antrag in enger Zusammenarbeit mit Lehrkräften und Schülerinnen erarbeitet.