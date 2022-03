Antje Rávik Strubel liest in der Buchhandlung RavensBuch

Die Schriftstellerin Antje Rávik Strubel kommt am Mittwoch, 30. März, nach Ravensburg. Um 20 Uhr liest sie in der Buchhandlung RavensBuch aus ihrem mit dem Deutschen Buchpreis 2021 ausgezeichneten Roman „Blaue Frau“ (S. Fischer). In ihrem preisgekrönten Roman erzählt Antje Rávik Strubel die Geschichte von Adina, die in einem Dorf im tschechischen Riesengebirge aufwächst und sich schon als Kind in die Ferne sehnt. Nun ist sie 20 Jahre alt und lernt bei einem Sprachkurs in Berlin die Fotografin Rickie kennen, die ihr ein Praktikum in einem neu entstehenden Kulturhaus in der Uckermark vermittelt. Unsichtbar gemacht von einem sexuellen Übergriff, den keiner ernst nimmt, strandet Adina nach einer Irrfahrt in Helsinki. Dort lernt sie den estnischen Professor und EU-Abgeordneten Leonides kennen, der sich für Menschenrechte stark macht. Zunächst scheint er ihre Rettung zu sein, doch so schnell findet sich kein Ausweg aus dem inneren Exil. Antje Rávik Strubel lebt und arbeitet als Schriftstellerin und Übersetzerin aus dem Englischen und Schwedischen in Potsdam. Ihr Werk wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Karten gibt es im Vorverkauf in allen Oisander Buchhandlungen. Es gilt die 3G-Regel.