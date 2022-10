Anstieg an Krankheitsausfällen in der Region: Werden wir immer anfälliger?

Es war eine erschreckende Nachricht der DAK-Versicherung vergangene Woche: Die Krankschreibungen im Landkreis Ravensburg haben im bisherigen Jahr um 51 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zugelegt.

Auch die AOK verzeichnet einen hohen Krankenstand ihrer Versicherten im ersten Halbjahr 2022. Obwohl der Ansprung wohl vor allem mit der Coronawelle im März und April zusammenhängt, warnen Mediziner: Die aktuelle Arbeitswelt macht uns krank.

Auf 100 Versicherte kommen 83 Corona-Fehltage

Doch von vorne: Laut der DAK-Pressemitteilung hatten Erwerbstätige im Landkreis Ravensburg im ersten Halbjahr 2022 deutlich mehr Fehltage als im Vorjahreszeitraum. Der Krankenstand (Erklärung siehe Kasten links) in der Region lag bei 4,1 Prozent und damit um die Hälfte über dem Niveau des ersten Halbjahres 2021.

Der Krankenstand der Mitglieder der AOK-Bodensee-Oberschwaben lag im bisherigen Jahr sogar noch höher – bei 6,2 Prozent. Zum Vergleich: In den vergangenen fünf Jahren lag der Durchschnitt bei der AOK bei 4,9 Prozent.

Der sprunghafte Anstieg des Krankenstandes ist laut DAK zu einem großen Teil mit der Corona-Welle im Frühjahr zu erklären. Im ersten Halbjahr 2022 kamen auf 100 DAK-Versicherte fast 83 Corona-Fehltage. Im Vergleich zum gleichen Zeitraum 2021 ein Anstieg um das Vierzehnfache.

Ist unser Immunsystem schwach?

Doch sind wir abgesehen von Corona krankheitsanfälliger geworden? Dr. Hans Bürger sagt Nein. Er hat eine Hausarztpraxis in Vogt und ist Vorsitzender der Kreisärzteschaft Ravensburg. Er entkräftet die Behauptung, dass das Immunsystem vieler Menschen wegen der langen Kontaktsperren bedeutend geschwächt sei.

Auch die Zahlen zeigen bisher keine Anhaltspunkte dafür, dass die Kreisbewohner immer häufiger krank werden. Laut AOK schwankt die Arbeitsunfähigkeitsquote (Erklärung siehe Kasten) in den vergangene fünf Jahren auf recht konstantem Niveau zwischen 52 und 55 Prozent. Der Krankenstand ist zwischen 2010 und 2021 von 4,5 auf nur 4,9 gestiegen.

Dr. Hans Bürger, Vorsitzender der Kreisärzteschaft Ravensburg. (Foto: Archiv: Daniel Drescher)

Dennoch melden in diesem Jahr immer wieder Unternehmen ungewöhnliche viele Krankheitsausfälle. Auch in der Ravensburger Praxis von Dr. Rainer Urbach. Teilweise würden sie wegen der Ausfälle die Arbeit kaum gestemmt bekommen, sagt Urbach. „Das bremst die gesamte Wirtschaft aktuell erheblich.“

Auch dafür lautet die Haupterklärung Corona. Die Erkrankten seien mit einer Corona-Infektion schlicht länger krankgeschrieben als beispielsweise bei einer Grippeinfektion, sagt Urbach. „Es gibt eine beträchtliche Anzahl an Patienten, die vier Wochen oder länger an Long Covid erkranken.“

Alles nur Corona? Nicht ganz!

Tatsächlich stieg laut AOK die durchschnittliche Krankheitsdauer pro Fall im Vergleich zum Vorjahr um fast 17 Prozent auf 10,5 Tage. Das, und der allgemeine Arbeitskräftemangel in der Region, würden zu ungewöhnlichen Problemen in den Unternehmen führen.

Also alles nur Corona? Nicht ganz, denn eine Gefahr für die Gesundheit beunruhigt die beiden Ärzte: die Arbeitswelt und deren Auswirkungen auf unsere psychische Gesundheit. „Vor 50 Jahren wurde zwar auch viel und hart gearbeitet. Der Unterschied: Heute ist alles schneller und komplexer“, sagt Hans Bürger.

Die Verantwortung jedes einzelnen steige und damit die mentalen Anforderungen. Heutzutage gelte lebenslanges Lernen, um in der Arbeitswelt mithalten zu können, so Bürger. Viele Menschen hätten Schwierigkeiten, damit umzugehen und brauchen eine Behandlung.

Nicht nur wegen Depressionen, ein großes Problem seien auch psychosomatische Krankheiten. Also körperliche Beschwerden wie Verdauungsprobleme, die Ihren Ursprung aber nicht im Darm, sondern in der mentalen Belastung haben.

Heute alles schlimmer? Falsche Frage

Rainer Urbach bestätigt Bürgers Eindruck: „Die Hälfte meiner Patienten haben mit psychischen oder psychosomatischen Problemen zu kämpfen.“ Das liege nicht nur an der belastenden Arbeitswelt, sagt Urbach. Sondern auch an den Krisen, die bei den Menschen Ängste hervorrufen, die dann in psychische oder in letzter Zeit vor allem psychosomatische Erkrankungen münden.

Einen eindeutigen Trend, dass es immer mehr psychisch Erkrankte gibt, ist jedoch nicht festzuhalten – das wissen auch Urbach und Bürger. Die AOK-Zahlen zeigen beispielsweise keinen Anstieg an Fehltagen wegen psychischer Erkrankungen in den vergangenen drei Jahren.

„Es gibt definitiv Faktoren des modernen Lebens, die psychische Krankheiten fördern“, sagt Tobias Ampferl, Psychologe mit einer Praxis in Wangen. Die Frage, ob diese Faktoren heute schlimmer seien als früher, sei jedoch die falsche Frage. „Wichtiger ist, dass man sich unser modernes Leben anschaut, und herausfindet, was uns belastet“, sagt Ampferl. „Dann kann im besten Fall jeder Wege finden, damit umzugehen.“