Annette Vincenz zeigt „The Art of Lockdown“

„The Art of Lockdown“ heißt eine Ausstellung, die bis Ende Juli in Ravensburg zu sehen ist. Dabei zeigt SZ-Redakteurin Annette Vincenz eine kleine Auswahl ihrer Acrylbilder, die während der Corona-Pandemie entstanden sind. Zu sehen sind die farbenfrohen Werke, die bewusst einen Kontrapunkt zu Krisen und Krieg setzen sollen, im Marinimodeatelier, Marktstraße 18, jeweils mittwochs bis freitags von 10 bis 18 Uhr sowie samstags von 11 bis 14 Uhr. Vernissage ist am Freitag, 27. Mai, um 17 Uhr. Der Eintritt ist frei. Foto: Stephan Murmann (privat)