Annette Grüner wird mit viel Lob verabschiedet

Viele Gäste sind zur Abschiedsfeier für Schulleiterin Annette Grüner gekommen, darunter Leiter aller örtlichen Schulen, Schüler und ehemalige Schüler. Oberbürgermeister Daniel Rapp würdigte die Schulleiterin des Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrums (SBBZ), von der man nur mit Hochachtung spreche.

Den kraftvollen Auftakt setzte eine Trommlergruppe unter Leitung von Pierrick Nzoungani. Nachdem Konrektor Werner Thunig die Gäste begrüßt hatte, lobte Grußredner OB Daniel Rapp: „Sie denken vom Kind, vom Menschen her“, und stellte fest: „Sie haben in den 22 Jahren als Schulleiterin enorm viel bewegt.“ Schuldekan Frank Eberhard betonte: „Im Anfangen-Können liegt unsere schöpferische Freiheit“, und wünschte alles Gute für den neuen Lebensabschnitt. Als geschäftsführender Rektor dankte Herbert Weiß im Namen des Kollegiums Annette Grüner, die so „vehement gekämpft“ habe. Roswitha Malewski, Grundschulrektorin Kuppelnau und St. Christina, pries deren ansteckendes Engagement und hob hervor: „Sie haben immer das Beste für die Kinder im Auge gehabt.“

Das hingebungsvolle Zusammenspiel der inklusiven Flötengruppe von Klasse 4d, das köstliche Musik aus drei Epochen darbot, erntete immer wieder stürmischen Applaus. „Musik war Annette Grüner sehr wichtig“, bemerkte Werner Thunig. Schulrätin Simone Daasch, Staatliches Schulamt Markdorf, gab einen aus dem Archiv erstellten Lebensrückblick, ehe sie Grüner die Verabschiedungsurkunde überreichte. Am 8. Januar 1955 in Nordrheinwestfalen geboren, hatte die scheidende Schulleiterin nach dem Abitur an der Pädagogischen Hochschule Köln studiert und war in den Schuldienst eingetreten, ehe sie 1977 heiratete. Sie bekam zwei Kinder, 1978 und 1979, und war 1980 wieder im Schuldienst. Ein Aktenvermerk zeichnete die „ideenreiche und tatkräftige Lehrerin“ aus. Seit 1988 wirkte sie an der St.-Christina-Schule in Ravensburg, seit 1996 als Leiterin. „Die Bereitschaft zur ständigen Weiterbildung prägte ihr Berufsleben“, bemerkte Schulrätin Simone Daasch.

Elternbeiratsvorsitzende Susanne Schulz-Pape erzählte, dass sie Grüner als Frau mit Herzblut und Strahlkraft erlebt hatte. Schülersprecher Sebastian wünschte Gesundheit, eine schöne Zeit und bedankte sich: „Sie haben mich auf einen tollen Weg gebracht.“ Die Schüler dankten mit einem Film, der einfallsreich, witzig und erfrischend das Leben an der Schule St. Christina zeigte. Pantomimisch überreichten zwei Kolleginnen einen Koffer voller Geschenke und guter Wünsche. Konrektor Werner Thunig lobte das „hohe Maß an Verlässlichkeit und Sicherheit“, die „klare, wertschätzende Leitung“.

Aus den tausend Erinnerungen habe sie 22, für jedes Jahr eine, ausgewählt, sagte Grüner und gedachte in einer Fotoserie unter anderem der verstorbenen Kolleginnen, der Schulräte, mit denen sie zusammengearbeitet hatte, der Hausmeister, Schulsozialarbeiterinnen, Sekretärinnen, städtischen Amtsleiter, Elternbeiratsvorsitzenden und zweier Schüleraussprüche. Einer lautete: „Ich finde, man sollte zuerst die Uhrzeit lernen, bevor man Sex hat.“