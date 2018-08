Anne Reischmann siegt beim Allgäu-Triathlon

Anne Reischmann aus Ravensburg ist beim Allgäu-Triathlon in Immenstadt als erste Frau über die Ziellinie gekommen. Bereits zum 36. Mal wurde am Sonntag der Allgäu-Triathlon ausgetragen, der in der Triathlonszene unter dem Spitznamen „Kult“ bekannt ist und aufgrund seiner Einzigartigkeit und der tollen Organisation in den vergangenen Jahren starke Teilnehmerfelder anzog. Im Allgäu-Classic (1,9 Kilometer Schwimmen, 86 Kilometer Radfahren, 20 Kilometer Laufen) gewann in Reischmann erstmals eine Ravensburgerin die begehrte Kuhglocke.

Um 7.45 Uhr fiel der Startschuss zum Schwimmen für die Frauen im großen Alpsee, 15 Minuten später wurden die Männer auf die 1,9 Kilometer lange Strecke geschickt. Anne Reischmann (TG 1848 Bad Waldsee) erwischte einen starken Tag im Wasser und erreichte mit der viertbesten Schwimmzeit (29:21 Minuten) die Wechselzone. Der Rückstand zur Führenden Tamara Hitz betrug zwei Minuten. Die Radstrecke des Allgäu-Classics gehört vermutlich zu den landschaftlich schönsten, aber auch anspruchsvollsten Kursen. Auf den 86 Kilometern, die mit 1300 Höhenmeter gespickt waren, spielte Reischmann ihre Stärke am Berg aus und übernahm nach etwa 15 Kilometern die Führung. Diese baute sie bis zum zweiten Wechsel auf sechs Minuten aus (2:32;40 Stunden).

Das Laufen am Alpsee entlang und den Kuhsteig hinauf – ein weiteres Merkmal des Allgäu-Triathlons –, hatte es aufgrund der heißen Temperaturen in sich und verlangte von allen Teilnehmern Durchhaltevermögen. Es gab jedoch zahlreiche Verpflegungsstationen, an denen sich die Sportler erfrischen und abkühlen konnten. Anne Reischmann hielt ihren Vorsprung beim Laufen konstant und riss nach 4:34;48 Stunden glücklich das Zielband in die Luft. Tamara Hitz folgte mit 4:40;37 Stunden auf Rang zwei, das Podium wurde von Sara Baumann (4:46;31, Triathlon-Team Hagen) komplettiert. Bei den Männern siegte Lokalmatador Niclas Bock überlegen vor dem Österreicher Martin Bader und Samuel Böttinger.