Anne Reischmann ist in Nizza die beste Deutsche

Die Triathlon-Weltmeisterschaft im Ironman 70.3 im französischen Nizza ist einer der Saisonhöhepunkte für Anne Reischmann aus Ravensburg gewesen. Knapp 100 Profitriathleten und 5500 Altersklassenathleten, aufgeteilt in ein Frauen- und ein Männerrennen, gingen an den Start. Zunächst mussten 1,9 Kilometer im Meer geschwommen werden, dann folgten 91 Kilometer auf dem Rennrad über den Col de Vence. Schließlich gab es noch einen Halbmarathon (21,1 Kilometer). Anne Reischmann erwischte bei ihrer ersten Weltmeisterschaft einen guten Tag und kam als beste deutsche Starterin auf Rang 20 im Feld der Profis.

Aufgrund des starken Starterfelds wollte Reischmann vor allem Erfahrungen sammeln und eine konzentrierte Leistung zeigen. Nach einem Gerangel am Start um die besten Plätze und den ersten hektischen Metern im Meer fand Reischmann einen guten Rhythmus und führte eine Gruppe im Wasser an. Auf Platz 32 liegend wechselte sie nach 31:07 Minuten auf das Rad. Die 91 Kilometer lange Strecke mit mehr als 1200 Höhenmetern teilte sich die Ravensburgerin laut eigener Aussage gut ein und arbeitete sich mit der 15. Radzeit (2:46 Stunden) nach vorne. Besonders auf den Abfahrten machte sie Boden gut und brachte sich in eine gute Ausgangslage für das Laufen.

Auf der Laufstrecke entschied sich Anne Reischmann gegen das hohe Tempo ihrer Konkurrentinnen, sondern hielt sich an die Vorgabe ihres Trainers Marco Müller, um eine konstante Leistung zu zeigen. Auch hier ging die Taktik auf. Reischmann lief nach 4:49 Stunden auf Platz 20 über die Ziellinie ihrer ersten Weltmeisterschaft. Das Rennen gewann Triathlon-Superstar Daniela Ryf aus der Schweiz vor der Britin Holly Lawrence und der Schweizerin Imogen Simmonds.

Mit Jens Lehnen und Johannes Dietrich waren zwei weitere Ravensburger beim Männerrennen in Nizza am Start. Lehnen, dessen Vorbereitung aufgrund zahlreicher Verletzungen nicht optimal lief, stellte sich trotzdem der Konkurrenz und kam nach 5:20 Stunden ins Ziel. Dietrich beendete das WM-Rennen in 5:56 Stunden auf Platz 51 in der Altersklasse M60. Das Männerrennen gewann der Norweger Gustav Iden vor dem britischen Doppelolympiasieger Alistar Brownlee und dem Amerikaner Rudy van Berg.