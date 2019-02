Anne Frank: Spezialführungen für Leser

Speziell ausgebildete Schülerinnen und Schüler führen exklusiv Leser der „Schwäbischen Zeitung“ durch die Anne-Frank-Ausstellung, die derzeit im Foyer des Medienhauses in der Karlstraße 16 in Ravensburg gezeigt wird. Anschließend zeigt SZ-Chefredakteur Hendrik Groth die Redaktion und beantwortet Fragen zur „Schwäbischen Zeitung“. Kostenlose Eintrittskarten sind am Empfang des Medienhauses in Ravensburg erhältlich (maximal 15 Personen pro Führung). Die erste Führung ist am Mittwoch, 13. Februar, um 17 Uhr. Weitere Termine; Donnerstag, 21. Februar, 17 Uhr, Donnerstag, 28. Februar, 17 Uhr.