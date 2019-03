Anna-Maria Wagner und Fabian Schneider sind Ravensburgs Sportler des Jahres

Eine Seriensiegerin und ein Premierengewinner sind am vergangenen Freitag in der Ravensburger Oberschwabenhalle als Ravensburgs Sportler des Jahres ausgezeichnet worden. Zum dritten Mal in Folge heißt die Sportlerin des Jahres Anna-Maria Wagner. Sportler des Jahres 2018 wurde Schwimmer Fabian Schneider.

218 Sportler wurden am Freitagabend in der Oberschwabenhalle für ihre sportlichen Leistungen im Jahr 2018 geehrt, darunter 89 Jugendliche. „Das zeigt eindeutig: Ravensburg ist eine junge, dynamische Sportstadt“, sagte der Vorsitzende des Sportverbandes Rolf Engler. Er nutzte seine Rede auch für eine Forderung in Richtung Vertreter der Stadt: „Die dreiteilige Sporthalle muss kommen. Das haben wir als Sportstadt verdient.“ Dann stand aber nicht die Sportpolitik, sondern die Sportler selbst im Mittelpunkt des Abends. In zwei Kategorien zeichneten Engler und Oberbürgermeister Daniel Rapp erfolgreiche Sportler für ihre Leistungen auf nationaler, internationaler und regionaler Ebene aus. Zudem wurden Heike Arndt und Inken Wolf vom TSB Ravensburg, Ulla Becker und Heidi Breins vom TSV Eschach sowie Klaus Häring vom Deutschen Alpenverein für ihre langjährigen Funktionärstätigkeiten geehrt.

Seniorensportlerin des Jahres wurde in Marie-Luise Heilig-Duventäster eine der erfolgreichsten Ravensburger Sportlerinnen überhaupt. Heilig-Duventäster holte sich 2018 den Weltmeistertitel im Berglauf in der Altersklasse W 55 sowohl in der Einzel- als auch in der Teamwertung. Auch beider Deutschen Berglaufmeisterschaft sicherte sie sich beide Titel. Das geht natürlich nicht ohne Training: „80 bis 100 Trainingskilometer kommen da in der Woche schon zusammen. Plus Krafttraining.“ Ihr männlicher Pendant am Freitagabend war Michael Stenzel vom KJC Ravensburg, der sich im Cyclocross sowohl bei der Welt- als auch bei der Europameisterschaft den Vizemeistertitel holte. Einen anderen Erfolg gewichtet Stenzel aber höher: „Ich bin vor drei Jahren zum KJC gekommen und habe gesagt: Ich werde Deutscher Meister. Das habe ich in diesem Jahr geschafft“, erklärte er auf der Bühne. „Damit ist meine 40 Jahre lange Karriere nun auf dem Höhepunkt.“

Karateka Celine Müller gewann 2018 die deutsche Juniorenmeisterschaft und qualifizierte sich für die Europameisterschaft der Junioren. „Es war ein gutes Jahr. Ich habe viel trainiert, aber es hat sich ja am Ende gelohnt“, resümierte die 17-Jährige, die folgerichtig zur Jugendsportlerin des Jahres gekürt wurde. „Das ist schon etwas Besonderes. Es ist ja das erste Mal, dass ich Jugendsportlerin geworden bin.“ Ebenfalls zum ersten Mal auf die Bühne kam der Sportler des Jahres 2018 Fabian Schneider. Der Schwimmer vom 1. SC Ravensburg sicherte sich bei der Deutschen Kurzbahnmeisterschaft und der Deutschen Meisterschaft drei Juniorenmeistertitel.

„Ich bin sehr zufrieden mit dem Jahr“, grinste Schneider. „Ich habe lange darauf hingearbeitet, es war ja nicht meine erste Teilnahme bei der Deutschen Meisterschaft.“ Für 2019 hat er ambitionierte Ziele: „Für die Qualifikation zur Weltmeisterschaft muss ich meine Bestzeit um acht Hundertstel steigern. In Topform kann ich diese Zeit auf jeden Fall schwimmen.“

Zum Abschluss gab es zwei Titelverteidigungen zu beklatschen. Judoka Anna-Maria Wagner machte den Titel-Hattrick als Sportlerin des Jahres perfekt. Sie grüßte per Videobotschaft aus dem Trainingslager, wo sie sich auf ihr großes Ziel Olympia vorbereitet. Und auch die Mannschaft des Jahres war die gleiche wie im Vorjahr. Die Footballer der Ravensburg Razorbacks belohnten sich für ihre Meisterschaft in der German Football League 2 Süd zwar nicht mit dem Aufstieg, holten sich aber die Auszeichnung der Mannschaft des Jahres. „Die letzte Saison war genial“, sagte Kapitän Sebastian Trabold, der gleichzeitig das Ziel für die neue Saison ab Mai formulierte: „Als Meister gehst du nicht mit dem Ziel Klassenerhalt in die Saison. Wir wollen wieder um Platz eins mitspielen.“