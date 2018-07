Anna-Maria Wagner besiegt Weltranglistenerste

Beim internationalen Judo-Grand-Prix in Zagreb/Kroatien hat Anna-Maria Wagner vom KJC Ravensburg im Kampf um die Bronzemedaille ihre stärkste nationale Rivalin Luise Mahlzahn besiegt.

513 Teilnehmer aus fünf Kontinenten reisten in die Hauptstadt Kroatiens um sich unter der Judo-Elite der Welt Spitzenplätze in der Weltrangliste zu erkämpfen. Mit dem Europameistertitel im Mix-Team in der Tasche, zeigte die 22-jährige Anna-Maria Wagner ihr Weltklasse-Potenzial. Nach einem Freilos besiegte sie in der zweiten Runde Veatsbrown Katiejemima aus Großbritannien. Im Kampf um den Poolsieg A traf die junge Bundeswehrsportsoldatin auf die Weltmeisterin 2017 und Weltranglistenerste: Aquiar Mayra aus Brasilien. Das deutsche Team jubelte nach einem souveränen Sieg von Anna-Maria Wagner nach 1:12 Minuten mit Ippon.

Im Halbfinale gab es eine weitere große Herausforderung durch Pool-B-Siegerin Madeleine Malonga aus Frankreich. Diese hatte zuvor Shori Hamada aus Japan besiegt. Wagner,und Malonga fighteten 6:37 Minuten lang um den Finaleinzug. Der Kampf endete mit einem Wazaari für Wagner und Ippon für Malonga – die Französin erreichte damit das Finale.

Im Kampf um die Bronzemedaille traf die Ravensburgerin auf Luise Malzahn, ihre stärkste deutsche Rivalin in der Gewichtsklasse bis 78 kg. Malzahn unterlag bereits im Achtelfinale Audrey Tcheumeo aus Frankreich, Grand Slam Siegerin 2018 in Paris. Nach einem Trostrundensieg stand auch sie im kleinen Finale. Wagner beendete das Duell nach 2:51 Minuten mit Ippon durch O-Uchi Gari.

Grand-Prix-Siegerin wurde Madeleine Malonga/Frankreich. Die Silbermedaille erkämpfte sich Klara Apothekar/Slowenien und über die zweite Bronzemedaille durfte sich Audrey Tcheumeo aus Frankreich freuen. Für das deutsche Team gab es insgesamt zwei Medaillen bei diesem schweren Grand Prix: Gold für Dominic Ressel bei den Männern und Bronze für Anna-Maria Wagner in der Frauenelite.