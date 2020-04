Anmeldungen zum 14. Goscha-Marie Mofa-Cup möglich

Die Startplätze für den 14. Goscha-Marie Mofa-Cup werden am Mittwoch, 1. April, vergeben. Wie die Veranstalter mitteilen, wird um Punkt 19 Uhr die Online-Anmeldung unter www.mofa-cup.de frei geschalten - und damit der Run auf die begehrten 45 Startplätze gestartet. Wer einen Startplatz ergattern möchte, muss schnell sein, denn in den vergangenen Jahren waren die Plätze innerhalb kürzester Zeit vergeben, heißt es weiter. Bereits zum 14.Mal wird die Veranstaltung am legendären Goscha-Marie-Ring in Taldorf stattfinden, heuer am 8. August. Für die Elite des Mofa-Rennsports sei das Rennen inzwischen eines der wichtigsten Ereignisse im Jahr, so die Pressemitteilung. Foto: Veranstalter