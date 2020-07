Anmeldungen für Krippenplätze bis 25. September

Die Kindertageseinrichtungen in Ravensburg nehmen bis Freitag, 25. September, Anmeldungen für Neuaufnahmen für Kinder unter drei Jahren in Krippengruppen entgegen. Bis Ende Oktober entscheiden die Einrichtungen dann laut Pressemitteilung der Stadt Ravensburg über die Aufnahme der Kinder in ab März bis August 2021 und erteilen die Platzzusagen.

Eltern sollten, sobald eine Zusage für ihr Kind vorliegt, der Kindertageseinrichtung umgehend verbindlich mitteilen, ob sie den Platz annehmen oder sie schon in einer anderen Kindertageseinrichtung einen Platz angenommen haben.

Weitere Informationen erhalten Eltern in den Kindertagesstätten oder bei der Stadt Ravensburg im Amt für Soziales und Familie bei Nina Bastin unter der Telefonnummer 0751/82322, bei Claudia Kornmayer unter der Telefonnummer 0751/82283 oder auf www.ravensburg.de