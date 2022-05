Anmeldung für Medienkompetenztage startet

Ab sofort läuft die Anmeldung für die Medienkompetenztage, die vom 30. Mai bis 3. Juni in ganz Baden-Württemberg stattfinden. In rund 200 kostenfreien On-, Offline- und Hybridveranstaltungen dreht sich für Heranwachsende, pädagogische Fachkräfte, Eltern sowie Seniorinnen und Senioren alles um Medien.

Mit zehn Beiträgen leisten das Kreismedienzentrum Ravensburg sowie Schulen aus dem Kreisgebiet einen bemerkenswerten Beitrag zu den Medienkompetenztagen. Das Angebot reicht von Basisschulungen über die Vorstellung neuer Programme für den Unterricht bis hin zum Erfahrungsaustausch. Zum „Offenen Nachmittag am Kreismedienzentrum Ravensburg“ am 1. Juni sind nicht nur PädagogInnen, sondern auch Schulträger sowie interessierte Institutionen eingeladen. Die Angebote der Referenzschulen und alle Workshops des Kreismedienzentrums Ravensburg finden Sie unter https://medienkompetenztage-bw.de.