Anmeldestart zum 13. Goscha-Marie Mofa-Cup

Die Startplätze für den 13. Goscha-Marie Mofa-Cup werden wieder vergeben. Am Montag, 1. April um Punkt 19 Uhr wird die Online-Anmeldung unter www.mofa-cup.de freigeschalten. 45 Startplätze werden insgesamt für die Veranstaltung am Samstag, 10. August, in Taldorf/Ravensburg vergeben. Wer einen Platz ergattern möchte, muss laut Pressemitteilung schnell sein, denn in den letzten Jahre waren die Plätze innerhalb kürzester Zeit vergeben. Bereits zum 13. mal findet die Veranstaltung am legendären Goscha-Marie-Ring in Taldorf statt. Für die Elite des Mofarennsports ist es laut Mitteilung inzwischen eines der wichtigsten Ereignisse im Jahr. Auch die Vorbereitungen zum diesjährigen Rennen sind bereits in vollem Gange. Schwerpunkte bilden die Umsetzung von Verbesserungen, Tipps und Rückmeldungen, die nach dem Rennen 2018 eingegangen sind. Weiter Informationen über die Veranstaltung und das Rennen sowie zur Anmeldung gibt es unter www.mofa-cup.de.