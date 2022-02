Anmeldefrist für Wettbewerbe läuft bis 31. Juli

Nach der ersten Ausgabe der neu gegründeten Filmtage Oberschwaben in Ravensburg im vergangenen Jahr beginnt die Vorbereitung zur zweiten, erneut als Präsenzveranstaltung geplanten Auflage. Diese wird vom 13 bis 16. Oktober im Kinozentrum am Frauentor abgehalten. Filme können bis zum 31. Juli eingereicht werden, wie die Organisatoren mitteilen.

Zugelassen sind Filmstreifen, die in Deutschland, Österreich oder der Schweiz (co-) produziert wurden und bis zum Festivalstart noch keine reguläre Kino- oder Fernsehauswertung in Deutschland hatten. Bei den einzelnen Sparten handelt es sich um kurze und mittellange Filme bis 59 Minuten (Fiktion und Dokumentarfilme), Spielfilme (auch Debütfilme und Kinder- und Jugendfilme) ab einer Länge von 60 Minuten, Dokumentarfilme ab 60 Minuten, Fernsehproduktionen sowie Serienformate.

Knapp 1500 Zuschauerinnen und Zuschauer hatten zur Premiere im Oktober 2021 insgesamt 41 Vorstellungen besucht. 60 Gäste aus der Filmindustrie waren angereist und beteiligten sich mit dem Publikum an Filmgesprächen im Anschluss an die Vorführungen der Filme. Über die zahlreichen positiven Rückmeldungen war Festivalleiterin Helga Reichert zufrieden : „Das Publikum nahm die Filme gerne an, die wir für unser Festival ausgewählt hatten.“ Zum Abschluss der Filmtage Oberschwaben fand eine Preisverleihung statt: In sechs Kategorien wurden die besten Filme ausgezeichnet und erhielten je 1000 Euro Preisgeld.

Der beste Kurzfilm der letztjährigen Filmtage Oberschwaben sei sogar für den Oscar nominiert worden, wie die Veranstalter weiter mitteilen. Es handelte sich um den Dreh der Schweizer Regisseurin Maria Brendle mit dem Titel „Ala Kachuu – Take and Run“. Er erzählt die Geschichte der 19-jährigen Kirgisin Sezim, die, verschleppt und zwangsverheiratet, nach einem Ausweg aus ihrer Lage sucht.