Ankenreute und Blitzenreute siegen deutlich

Am 17. Spieltag der Fußball-Kreisliga B II hat der SV Ankenreute deutlich gegen Weißenau gewonnen (7:1) und ist somit an den spielfreien Spitzenreiter Molpertshaus herangerückt. Horgenzell entschied das Verfolgerduell in Bad Waldsee für sich (2:0). Schmalegg musste in Blitzenreute eine herbe 0:8-Schlappe einstecken. Auch Michelwinnaden geriet erneut unter die Räder (2:6 gegen Bodnegg).

SV Ankenreute – SV Weißenau 7:1 (2:0) – Tore: 1:0, 4:0, 6:0 Mutasem Bellah Issa (33., 57., 69.), 2:0 Julian Steinhauser (44.), 3:0 Kevin Wahl (48.), 5:0 Florin Ungureanu (65.), 7:0 Jan Wiedenmann (83.), 7:1 Nico Wohlert (86.). Ankenreute feiert nächsten Kantersieg. Der SVA kam schwer in die Partie, Weißenau agierte zunächst defensiv clever. Allerdings steigerte sich Ankenreute im Verlaufe der ersten Hälfte und kam folgerichtig nach einer halben Stunde zur Führung, die noch vor der Pause ausgebaut wurde. Nach dem Seitenwechsel agierte der SVA zunehmend überlegen und nutzte seine Chancen konsequent. So musste Weißenau fünf weitere Gegentreffer hinnehmen. Immerhin gelang kurz vor Schluss noch der Ehrentreffer.

SV Oberzell II – SV Alttann 0:2 (0:0) – Tore: 0:1, 0:2 Pascal Schmutz (62., 79.). – Alttann siegt in Oberzell. Die erste Hälfte gestaltete sich noch sehr ausgeglichen. Beide Mannschaften konnten die wenigen sich bietenden Chancen nicht in einen Torerfolg ummünzen. Nach dem Seitenwechsel wurde Alttann stärker – die Folge war die Führung nach einer guten Stunde. Der SVO war offensiv nun gefordert, kam aber selten gefährlich vor das gegnerische Tor. So stellte der zweite Treffer von Alttanns Schmutz zehn Minuten vor dem Ende bereits die Entscheidung dar.

SC Michelwinnaden – TSV Bodnegg 2:6 (2:3) – Tore: 1:0 Michael Romer (12.), 1:1, 2:4, 2:6 Patrick Sonntag (20., 70., 87.), 1:2 Jan Häfele (21.), 1:3 Daniel Rist (23.), 2:3 Andreas Buczmann (34.), 2:5 Nikolas Kohr (73.). Bodnegg siegt deutlich nach turbulentem Spiel in Michelwinnaden. Der TSV begann gut, scheiterte aber nach wenigen Minuten am Aluminium. Besser machte es der SCM, der wenig später in Führung ging. Diese hielt nicht lange, mit drei Toren binnen drei Minuten drehte Bodnegg die Partie vollständig zu seinen Gunsten. Michelwinnaden kam zwar vor der Pause noch heran, doch nach dem Seitenwechsel zeigte sich Bodnegg sehr effektiv und sicherte sich mit drei weiteren Treffern den hochverdienten Sieg.

FV Bad Waldsee – SV Horgenzell 0:2 (0:0) – Tore: 0:1 Oliver Leins (51.), 0:2 Benjamin Ritter (60.). – Horgenzell siegt im Verfolgerduell. Beide Mannschaften begegneten sich im ersten Spielabschnitt auf Augenhöhe. Nach der Pause legte Horgenzell zu und ging in Führung. Waldsee wirkte nun kurzzeitig verunsichert. Der SVH nutzte dies zum 2:0. In der Folge verteidigte Horgenzell clever und brachte den Vorsprung so über die Zeit.

SV Blitzenreute – SV Schmalegg 8:0 (3:0) – Tore: 1:0, 5:0, 7:0 Nico Müller (2., 75., 83.), 2:0 Manuel Nowack (8.), 3:0, 8:0 Robert Maurer (30., 87.), 4:0 Jan Hoferer (52.), 6:0 Elias Deuringer (78.). – Blitzenreute feiert einen Kantersieg. Der SVB begann bärenstark und führte bereits nach acht Minuten mit 2:0. Noch vor der Pause gelang ein weiterer Treffer. Auch in Hälfte zwei hatte Schmalegg überhaupt nichts entgegenzusetzen. Blitzenreute spielte weiter munter nach vorne und siegte mit 8:0.