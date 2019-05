Ankenreute patzt und Molpertshaus ist Erster

Am 20. Spieltag der Fußball-Kreisliga B II sorgte der SV Ankenreute mit einer 1:5-Niederlage in Horgenzell für die Überraschung im Meisterschaftsrennen. Der FV Molpertshaus nutzte das aus und schoss sich wieder an die Tabellenspitze.

FV Molpertshaus – TSV Bodnegg 6:2 (3:1) – Tore: 0:1 Jan Häfele (5.), 1:1 Raphael Detzel (14.), 2:1, 6:2 Dennis Hafner (23., 76.), 3:1 Kristoffer Kantorek (37.), 4:1 Jonas Ruff (46.), 5:1 Florian Weiler (51.), 5:2 Niklas Gälle (71.). – Molperthaus gewinnt erneut dank starker Offensive. Für den FVM begann die Partie mit einem Schock: Bereits nach fünf Minuten ging Bodnegg in Führung. Molpertshaus antwortete aber stark und drehte das Spiel bis zur Halbzeit zu einem 3:1. Nach dem Seitenwechsel erhöhten die Gastgeber binnen fünf Minuten auf 5:1. Mit einem machbaren Restprogramm kann Molpertshaus nun am 8. Juni zu Hause die Meisterschaft gegen Weißenau klarmachen.

SV Horgenzell – SV Ankenreute 5:1 (3:1) – Tore: 1:0 Arnold Hagen (11., ET), 1:1 Florin Ungureanu (36.), 2:1, 5:1 Benjamin Ritter (39., 79.), 3:1 Christoph Haag (44.), 4:1 Simon Schmid (65.). Ankenreute verspielt die Tabellenführung in Horgenzell. Durch ein Eigentor geriet der SVA bereits nach elf Minuten in Rückstand. Bis zum Ausgleich knappe zehn Minuten vor der Pause gestalteten beide Mannschaften das Spiel ausgeglichen. Doch Horgenzell zeigte sich enorm abgezockt und nutzte noch vor der Pause zwei Gelegenheiten zum 3:1. Auch nach der Halbzeitpause machte der SVH eine gute Partie. Ankenreute muss auf Schützenhilfe von Alttann oder Weißenau hoffen, um noch den direkten Aufstieg zu schaffen.

SC Michelwinnaden – SV Blitzenreute 1:3 (0:0) – Tore: 0:1 Nico Müller (52.), 0:2 Manuel Nowack (54.), 0:3 Baba Camara (72.), 1:3 Andreas Buczmann (83.). – Blitzenreute schiebt sich auf Rang vier. In der ersten Halbzeit hatte es Michelwinnaden seinem Torhüter zu verdanken, dass es torlos blieb. Zu Beginn der zweiten Halbzeit ging der SVB durch einen Doppelschlag mit 2:0 in Führung, das 3:0 war dann die Vorentscheidung.

SV Weißenau – SV Alttann 1:3 (0:1) – Tore: 0:1 Leutrim Ibraj (45.), 1:1 Ansumana Jobe (51.), 1:2 Ylber Xhafa (56.), 1:3 Mathias Richter (90.). Alttann macht in der letzten Minute alles klar. Die erste Hälfte verlief ausgeglichen und ereignisarm, bis der SVA mit dem Pausenpfiff die Führung erzielte. Weißenau kam besser aus der Pause und nutzte die erste Gelegenheit zum Ausgleich. Alttann antwortete aber stark und ging erneut in Führung, welche gegen immer stärker anlaufende Gastgeber verteidigt werden musste. Der SV Weißenau erhöhte das Risiko, was Alttann in der Nachspielzeit mit dem 3:1 bestrafte.

SV Schmalegg – SV Oberzell II 1:5 (0:1) – Tore: 0:1, 0:3, 1:5 Alexander Herkenroth (40., 60., 90.), 0:2 Niclas Müller (58.), 1:3 Felix Deiss (70., ET), 1:4 Marcel Bachhofer (75.). Oberzell schiebt sich in der Tabelle vorbei an Schmalegg. Nach verhaltenem Beginn drängte Oberzell auf die Führung, welche kurz vor der Pause gelang. Nach dem Seitenwechsel erhöhte der SVO per Doppelschlag auf 3:0. Schmalegg kam nur noch zum Anschlusstreffer.