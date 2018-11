Ankenreute gewinnt das Topspiel in der Kreisliga B

Am 13. Spieltag der Fußball-Kreisliga B II hat der SV Ankenreute im Topspiel gegen den Tabellenführer FV Molpertshaus überzeugt und 1:0 gewonnen. Bad Waldsee siegte im Derby gegen Michelwinnaden (2:4) und Bodnegg beendete die Durststrecke von acht Spielen ohne Sieg.

SV Ankenreute – FV Molpertshaus 1:0 (1:0) – Tor: Julian Steinhauser (5.). – Ankenreute gewinnt das Spitzenspiel verdient. Die frühe Führung des SVA rechtfertigte sich im Verlauf durch weitere hochkarätige Chancen, die aber ohne Erfolg blieben. Molpertshaus zeigte sich in der ersten Halbzeit ungefährlich. Nach der Pause blieb der SVA die spielbestimmende Mannschaft, auch wenn der FVM langsam besser ins Spiel fand. So gestalteten beide Mannschaften die Schlussviertelstunde spannend, es blieb beim knappen, aber verdienten Sieg für den SV Ankenreute.

SV Blitzenreute – SV Horgenzell 0:3 (0:0) – Tore: 0:1 Manuel Oberhofer (6.), 0:2 Simon Schmid (42.), 0:3 Uwe Jehle (81.). – Horgenzell siegt ohne Probleme in Blitzenreute. Der SVH kam gut ins Spiel und markierte schon nach sechs Minuten das 1:0. Danach verflachte die Partie etwas, bis Simon Schmid mit seinem 14. Saisontreffer kurz vor der Pause verdient erhöhte. Nach dem Seitenwechsel plätscherte das Spiel vor sich hin. Zehn Minuten vor dem Schlusspfiff sorgte Jehle für den verdienten 3:0-Endstand.

SC Michelwinnaden – FV Bad Waldsee 2:4 (1:2) – Tore: 0:1 Pascal Stokic (13.), 1:1 Kevin Matt (19.), 1:2 Maximilian Lettau (44. ST), 2:2 Alexander Wiest (70.), 2:3 Steffen Merk (80.), 2:4 Maximilian Becker (84.). – Bad Waldsee holt Derbysieg in der Schlussphase. Beide Mannschaften starteten recht spielfreudig in die Partie. Die Führung für Bad Waldsee hatte nicht lange Bestand, so glich der SCM nur sechs Minuten später aus. Danach beruhigte sich das Spiel, bis Waldsee kurz vor dem Pausenpfiff erneut in Führung ging. Die zweite Halbzeit begann ausgeglichen, der SCM drängte aber mehr und mehr auf den Ausgleich, der in der 70. Minute fiel. Bad Waldsee ließ sich jedoch nicht beeindrucken und sicherte sich den Sieg durch einen Doppelschlag knappe zehn Minuten vor dem Ende.

TSV Bodnegg – SV Alttann 1:0 (1:0) – Tor: Patrick Sonntag (23.). – Bodnegg gewinnt nach acht Spielen ohne Sieg gegen Alttann. Alttann kam zuerst besser in die Partie und erspielte sich teils hochkarätige Chancen. Bodnegg fand nach Startschwierigkeiten besser ins Spiel und so kam die Führung für die Hausherren nicht ganz unverdient. Nach der Halbzeitpause ließen beide Mannschaften wenig zu, bis Alttann irgendwann in die Offensive ging, um auf den Ausgleich zu drängen. Bodnegg verteidigte die Führung aber gut und beendete so die Sieglos-Serie.

SV Oberzell II – SV Weißenau 2:2 (1:1) – Tore: 0:1 Fabio Miguel da Costa Ferreira (30.), 1:1 Ansumana Jobe (44.), 1:2 Pascal Späth (73.), 2:2 Dominic Baur (82.). – Oberzell gleicht zweimal aus und sichert sich so einen Punkt gegen Weißenau. Nach einem ausgeglichenen Spielbeginn zeigte sich Weißenau effektiver und ging in Führung. Oberzell drängte auf den Ausgleich, der kurz vor dem Pausenpfiff fiel. Die zweite Halbzeit verlief ähnlich: Weißenau führte wieder, Oberzell brauchte aber nur neun Minuten, um auszugleichen.