Ankenreute übernimmt Tabellenführung

Am neunten Spieltag der Fußball-Kreisliga B II hat der FV Molpertshaus die Tabellenführung abgeben müssen. Profiteur und neuer Spitzenreiter ist der SV Ankenreute, der mit 3:2 gegen Horgenzell gewann. Durch einen 1:0-Heimsieg gegen Weißenau schob sich der SV Alttann auf den dritten Tabellenplatz vor.

SV Ankenreute – SV Horgenzell 3:2 (2:1) – Tore: 1:0 Mehdi Issa (11.), 2:0 Mutasem Bellah Issa (20.), 2:1, 3:2 Simon Schmid (45., 76.), 3:1 Arnold Hagen (48.). – Ankenreute siegt knapp gegen Horgenzell. Der SVA begann hellwach und führte bereits nach 20 Minuten mit 2:0. Zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt direkt vor der Pause kam Horgenzell zum Anschlusstreffer. Hagen stellte drei Minuten nach Wiederbeginn den alten Abstand wieder her, doch der SVH hielt weiter gut dagegen. Schmid machte die Partie eine Viertelstunde vor dem Ende wieder spannend. Horgenzell drängte auf den Ausgleichstreffer, doch Ankenreute verteidigte geschickt.

TSV Bodnegg – FV Molpertshaus 2:2 (0:1) – Tore: 0:1 Dennis Hafner (15.), 0:2 Berno Maucher (80.), 1:2, 2:2 Marc Schmidt (85., 88.). – Bes. Vork.: Gelb-Rote Karte für Bodnegg (90.). – Bodnegg punktet kurz vor Schluss. Der Spitzenreiter aus Molpertshaus begann routiniert und ging früh in Führung. Bodnegg tat sich schwer, offensiv Gefahr zu entfachen. Als Maucher zehn Minuten vor dem Ende zum 2:0 für den FVM traf, schien das Spiel entschieden. Doch Bodnegg gab sich nicht auf und wurde kurz vor Schluss belohnt. Marc Schmidt rettete dem TSV mit zwei späten Treffern einen Punkt.

SV Blitzenreute - SC Michelwinnaden 3:2 (1:0) – Tore: 1:0 Elias Deuringer (45.), 2:0 Nico Müller (65.), 2:1 Jonas Scheerle (77.), 2:2 Matthias Preiß (78.), 3:2 Lorenz Stöhr (84.). – Blitzenreute siegt in unterhaltsamem Spiel. Mit dem Pausenpfiff ging der SVB in einem bis dahin ausgeglichenen Spiel in Führung. Diese wurde nach einer guten Stunde ausgebaut. Der SCM gab sich aber nicht auf und kam durch einen Doppelschlag zurück ins Spiel. Beide Mannschaften spielten auf Sieg – der Treffer gelang Blitzenreutes Lorenz Stöhr wenige Minuten vor dem Abpfiff.

SV Alttann – SV Weißenau 1:0 (0:0) – Tor: Alieu Darboe (80.). – Bes. Vork.: Rote Karten für Leutrim Ibraj (SVA, 35.) und Ylber Xhafa (SVA, 65.), Norbert Hatos verschießt Handelfmeter (40.). – In einem turbulenten Spiel verpasste Weißenau kurz vor der Pause per Strafstoß die Führung. Alttann schwächte sich durch zwei Rote Karten selbst. Durch die dicht gestaffelte Defensive der Gastgeber fand Weißenau dennoch kaum Mittel. Nach einem Eckstoß gelang dem SVA zu neunt kurz vor dem Ende sogar der Siegtreffer, der letztlich aufgrund der starken kämpferischen Leistung nicht unverdient war.

SV Oberzell II – SV Schmalegg 3:1 (1:1) – Tore: 0:1 Nikolai Ströbele (15.), 1:1 Alexander Herkenroth (27.), 2:1 Ansumana Jobe (53.), 3:1 Malte Häußler (66.). – Oberzell siegt nach Rückstand. Schmalegg begann gut und ging in Führung. Oberzell kam Mitte der ersten Hälfte aber zum Ausgleich und ging kurz nach dem Seitenwechsel sogar in Führung. Schmalegg agierte nun offensiver, musste aber nach 66 Minuten den dritten Gegentreffer einstecken. Bis zum Ende blieben die Angriffsversuche des SVS unbelohnt und so blieb es beim 3:1-Sieg des SVO.