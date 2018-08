Anhänger schlitzt Auto auf

Ungesichert hat ein 21-jähriger Autofahrer seinen Anhänger am rechten Fahrbahnrand der Bundesstraße in Höhe einer Tankstelle abgestellt. Als ein 18-jähriger Autofahrer die Bundesstraße von Tettnang kommend in Richtung Ravensburg befuhr, bemerkte dieser aufgrund eines höheren, vorausfahrenden Fahrzeuges zu spät den mit der hinteren linken Ecke in die Fahrbahn hineinragenden Anhänger. Das Auto des jungen Mannes wurde deshalb laut Polizei bis zur Beifahrertür aufgeschlitzt. Der entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich auf über 1000 Euro.