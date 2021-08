Angreifer schlägt in Ravensburg grundlos auf Frau ein

Ohne ersichtlichen Grund hat am Mittwochnachmittag gegen 16 Uhr in der Grüne-Turm-Straße in Ravensburg ein 53-Jähriger auf eine Frau eingeschlagen.

Der Angreifer trat laut der Polizei von hinten an die Frau heran und schlug ihr mehrmals mit der Faust gegen den Kopf. Diese flüchtete sich in eine Bäckerei. Im Rahmen einer Fahndung griff eine Polizeistreife den Mann auf.

Er wurde aufgrund seiner psychischen Verfassung in eine Fachklinik gebracht. Auf ihn kommt nun eine Strafanzeige wegen Körperverletzung zu.