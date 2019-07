Angetrunkener Fahrradfahrer stößt mit Auto zusammen und fährt weiter

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Dienstagabend gekommen. Polizeiangaben zufolge waren ein angetrunkener Radfahrer und eine Autofahrerin beteiligt.

Der 33-jährige Fahrer des Audi befuhr gegen 22 Uhr die Gartenstraße in Richtung Weingarten und bog auf Höhe eines Bürogebäudes nach rechts auf das zu dem Gebäude gehörende Grundstück ab. Hierbei stieß er mit dem 50-jährigen Fahrradfahrer zusammen, der auf dem rechts neben der Gartenstraße verlaufenden Fahrradweg ebenfalls in Richtung Weingarten unterwegs war. Der Fahrradfahrer stürzte, verletzte sich jedoch nicht. Am Audi entstand Schaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Der leicht betrunkene Fahrradfahrer setzte nach dem Unfall die Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der Audi-Autofahrer konnte ihn allerdings später auf der Gartenstraße wieder einholen und dazu bewegen, zur Klärung des Unfallhergangs abzuwarten, bis die Polizei eintraf.