Angetrunkener Autofahrer fährt in Leitplanke

Ein 42-jährige Autofahrer ist am Samstagabend in der Alfons-Maurer-Straße mit seinem Wagen von der Fahrbahn abgekommen und in eine Leitplanke gefahren. Laut Polizeibericht befanden sich mehrere Personen an der Unfallstelle, so dass erst nach einigen Ermittlungen und Befragungen als gesichert galt, dass der 42-Jährige der Fahrer war. Ein vor Ort durchgeführter Alcotest ergab bei ihm laut Polizeibericht einen Alkoholwert von über 1,6 Promille. Eine Blutprobe und die Einbehaltung des Führerscheins waren die Folge. Gegen den Mann wird jetzt wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt.