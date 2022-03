Angestellter einer Gaststätte in der Markstraße setzt Pfefferspray ein

In einer Gaststätte in der Marktstraße ist es nach Polizeiangaben am Freitag kurz nach 3 Uhr zu einer Auseinandersetzung, in deren Verlauf Pfefferspray versprüht wurde.

Ein 24-jähriger Gast geriet, nachdem er eine junge Frau anzüglich angesprochen und angefasst hatte, mit zwei 29- und 24-jährigen Begleitern der Frau in Streit. Als der Mann die beiden Begleiter daraufhin ins Gesicht schlug, ging ein Angestellter der Gaststätte dazwischen und versprühte, nachdem sich die Situation nicht beruhigen ließ, Pfefferspray. Dadurch verletzte er alle drei Streithähne, so die Polizei. Auf ihn sowie den 24-Jährigen kommt nun ein Verfahren wegen eines Körperverletzungsdelikts zu.