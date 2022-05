Angestellte eines Ravensburger Elektromarkts halten Diebe fest, bis Polizei kommt

Aus einem Elektronikmarkt in Ravensburg ist am Montag Ware im Wert von 700 Euro gestohlen worden. Am Mittwoch meldete die Polizei, dass drei Tatverdächtige durch das beherzte Eingreifen der Markt-Angestellten festgenommen wurden.

Am Anfang stand jedoch ein Zeuge, der die Festnahmen einleitete. Der beobachtete am Montag, wie zwei Männer die Elektronik-Artikel in einen präparierten Rucksack steckten. Laut Polizei informierte der Zeuge den Ladendetektiv, der einen der mutmaßlichen Täter verfolgte und in der Roßbachstraße zu fassen bekam.

Der Mann schlug dabei nach dem Ladendetektiv, der stürzte daraufhin auf eine unbeteiligte 38-jährige Passantin. Laut Polizei wurden der Detektiv und die Passantin leicht verletzt. Ein weiterer Mitarbeiter des Elektronikgeschäfts hatte die Verfolgung aufgenommen und konnte den 26-jährigen Tatverdächtigen dann in der Marktstraße fassen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten.

Der zweite flüchtige Tatverdächtige, ebenfalls 26 Jahre alt, stellte sich noch am Nachmittag auf dem Polizeirevier. Eine dritte Tatbeteiligte, eine 29 Jahre alte Frau, wurde laut Polizei von einer weiteren Mitarbeiterin des Elektronikmarktes festgehalten und der Polizei übergeben. In ihrem Rucksack war weiteres Diebesgut.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg erließ der zuständige Haftrichter gegen die 29-Jährige sowie einen der 26-jährigen Tatverdächtigen Haftbefehl wegen schweren Bandendiebstahls. Gegen den zweiten 26-Jährigen wurde Haftbefehl unter anderem wegen schweren räuberischen Diebstahls erlassen.