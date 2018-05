Angeklagter muss wegen „Polizisten-Tricks“ ins Gefängnis

Zu drei Jahren und neun Monaten Haft ist ein als „Abholer“ bekannt gewordener Mann aus dem Landkreis Sigmaringen am Mittwoch vor dem Landgericht Ravensburg verurteilt worden. Die Siebte Große Strafkammer sah es als erwiesen an, dass der 31-Jährige als Mitglied einer Bande von falschen Polizisten im November vergangenen Jahres drei ältere Damen aus Friedrichshafen, Ravensburg und Stuttgart um Geld, Schmuck und Gold gebracht hat (Die SZ berichtete).

Für die Kammer steht außer Frage, dass der Angeklagte am banden- und gewerbsmäßigen Betrug und in einem Fall am minderschweren Raub beteiligt und eben nicht nur unwissender Gehilfe war. Beutehöhe und die Folgen für die Opfer wie Angstzustände und Schlafstörungen sprechen außerdem gegen ein geringeres Strafmaß, erklärte der Vorsitzende Richter Bernhard.

Der Verteidiger, Rechtsanwalt Hans-Christian Arnsperger, zieht am Vormittag des fünften Verhandlungstages in seinem Plädoyer alle Register. Die von der Vertreterin der Staatsanwaltschaft vorgetragene Einschätzung, der Angeklagte habe sich vor Gericht „lediglich zum Opfer stilisiert“ und sei auch in seinen Bemühungen um eine Entschuldigung gegenüber den Geschädigten nicht sehr glaubwürdig gewesen, sind für den Verteidiger „geradezu schäbig“. Sein Mandant habe sich „klar und mit großer Bewegtheit geäußert“. Außerdem habe er mit seinem umfassenden Geständnis zur Aufklärung des Falles in Stuttgart beigetragen.

In seinem Plädoyer zeichnet der Verteidiger das Bild eines Menschen, der von den Hintermännern „manipuliert und massiv bedroht“ worden sei, sich zu den Taten habe verleiten lassen. Arnsperger sagt: „Unter Druck hat mein Mandant Dinge getan, die er mit Abstand und ohne Angst nie getan hätte.“ Seiner Meinung nach sei sein Mandant lediglich eine „Schachfigur“ gewesen, habe bei den Taten keinen Täterwillen erkennen lassen.

Die von der Staatsanwältin geschätzten Schadenszahlen in Bezug auf den bei alten Damen erbeuteten Familien-Schmuck hält der Verteidiger für „vollkommen daneben“ und „unprofessionell“. Die Polizeiarbeit („Murcks“ oder „da haben die geschummelt“) sieht er ebenso kritisch wie die journalistische Berichterstattung („ein relativ lächerlicher Artikel“). Vielmehr bittet er um die Würdigung des Geständnisses und der Aufklärungshilfe, die sein Mandant für den Stuttgarter Fall geleistet habe und fordert schließlich für seinen Mandanten eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren.

„Auf perfide Weise Geld abgejagt“

Das Gericht hingegen geht in seinem Urteil sogar über die von der Staatsanwaltschaft geforderten drei Jahre und sieben Monate hinaus. Richter Franz Bernhard erklärt: Der 31-Jährige habe als Mitglied und nicht nur als Handlanger einer Bande gehandelt, und dabei auf perfide Weise alten Menschen Geld abgejagt. Von vornherein sei dem intelligenten Angeklagten („er ist kein unbedarfter Idiot“) klar gewesen, dass er „ein wichtiges Rädchen im Getriebe dieser Bandenstruktur“ gewesen sei und es sich bei den Geldern, die er bei alleinstehenden, unbedarften, älteren Damen abholen musste, nicht um Fälle von Steuerhinterziehung gehandelt habe. Bei der dementen Frau in Stuttgart habe der Mann sich sogar als „Betreuer Markus“ ausgegeben, sei stundenlang in deren Wohnung gewesen, habe schließlich sogar „selbst aktiv“ die Batterien am Tresor ausgewechselt, um an die Wertgegenstände zu kommen. Der zuletzt für 1200 Euro arbeitende Angeklagte habe sich dauerhaft ein Zubrot aus den betrügerischen Abholer-Einsätzen versprochen.

Strafmildernd wertet das Gericht sein Geständnis, ohne welches das Strafmaß hätte bei über sechs Jahren liegen können. Auf 7600 Euro beziffert die Kammer den Betrag, den der 31-Jährige „sicher“ als Gegenleistung für seine Kurierdienste behalten durfte. Faktisch aber hat der Angeklagte nichts, das vollstreckt werden kann. Binnen einer Woche kann er gegen das Urteil Revision einlegen.

