Angehupt und bedrängt

Die Nationalstaaten kommen bei Klimaschutz kaum voran? Dann eben eine Nummer kleiner: Beim Global Climate Action Summit (GCAS) in San Francisco haben sich Vertreter von Regionen, Städten und Ländern auf mehr Engagement eingeschworen - darunter auch Baden-Württemberg. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) bekräftigte am Freitag (Ortszeit), was im Landesklimaschutzgesetz festgehalten ist: Bis 2040 soll die Landesverwaltung klimaneutral werden, und bis 2050 möglichst das ganze Land.