Angebot für Corona-Tests in Ravensburg und Umgebung wächst wieder

Die Anzahl der Corona-Teststellen in Ravensburg steigt mit Beginn der Erkältungssaison wieder. Die Anbieter sehen aktuell eine wachsende Nachfrage – dabei hatte die Hoffnung bestanden, dass diesen Winter flächendeckend keine Teststellen mehr benötigt werden.

Apothekerin eröffnet Container am Möbelhaus Rundel wieder

Die Inhaberin der Central-Apotheke in Ravensburg, Andrea Biedermann, eröffnet nach einigen Monaten Pause ihre Teststelle am Möbelhaus Rundel wieder. „Die Infektionen sind da und die Leute sind daran interessiert, die Erkrankung auch nachweisen zu können“, so Biedermann. Manche wollten den Nachweis zum Beispiel haben für den Fall, dass sie langfristige Nachwehen der Krankheit bemerken sollten, bekannt als Long-Covid. „Es geht einfach um eine Bescheinigung, dass man es gehabt hat“, schildert Biedermann die Erfahrung aus der Praxis.

Die vorübergehend aufgebaute Teststelle am Möbelhaus hatte sie im Sommer geschlossen – „und ich habe gedacht, diesen Herbst läuft es mit dem Testen aus“. Jetzt ist sie froh, dass der Container noch steht und sie wieder anfangen kann. Termine können jetzt aber nicht mehr über die frühere Webseite unter dem Namen „Corona Testzentrum Süd“ gebucht werden, sondern nur noch über die Internetseite der Central-Apotheke: www.centralapo.com. Die Teststelle wird zunächst an sieben Tagen pro Woche von 8 bis 14 Uhr geöffnet haben.

Viele Apotheken bieten weiterhin Tests an

Auch die Vetter-Apotheke in Ravensburg bietet weiterhin Test an, außerdem die Kloster-Apotheke in Weingarten, die St.-Gallus-Apotheke in Grünkraut und die Waldburger-Apotheke und die Schussenapotheke in Mochenwangen. Diese sind für die Region auf der Internetseite der Landesapothekerkammer als Corona-Testanbieter aufgeführt.

Florian Burk, einer der Gründer des Testanbieters „Gemeinsam neue Wege“ (GnW), berichtet, dass sich aktuell die Anzahl der Tests in seinen Teststellen mit jeder Woche verdoppelt. Zum einen kämen Bürger, die einen negativen Test für einen Besuch im Krankenhaus oder Pflegeheim benötigen. Zum anderen Corona-Erkrankte, die nach einem positiven Schnelltest zuhause die offizielle Bestätigung für ihre Erkrankung haben wollen. Deshalb sei die Positiv-Quote ausgesprochen hoch.

Nachgewiesenes Positiv-Ergebnis für PCR-Test erforderlich

Mancher brauche den Nachweis für den Arbeitgeber, andere wollten ihn für einen späteren Genesenenstatus und um möglicherweise von einer Auffrischungsimpfung abzusehen.

GnW bietet in Ravensburg Testmöglichkeiten im innerstädtischen Testzentrum in der Rosenstraße 13, am Krankenhaus, im Bärengarten und vor dem Heilig Geist Spital. In den umliegenden Kommunen gibt es aktuell Teststellen in der Schenk-Konrad-Halle in Baindt sowie in Waldburg-Sieberatsreute im früheren Gasthaus Binger.

Weiterer Ausbau der Teststellen für GnW nicht möglich

Einen weiteren Ausbau der GnW-Teststellen werde es aber nicht mehr geben, so Burk. Die Gesundheitsämter dürfen seinen Angaben zufolge laut aktueller Verordnung keine neuen Teststellen mehr genehmigen. Apotheken sind ausgenommen, sie dürfen jederzeit Teststellen aufmachen, so Apothekerin Biedermann.

Mit einem Testangebot auf dem Parkplatz des Discounters Lidl in der Schützenstraße 82 ist außerdem auch noch die Firma Ecolog Deutschland in Ravensburg weiterhin präsent.