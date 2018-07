Angebliches Prügel-Video sorgt im Netz für Aufregung - Polizei ermittelt Verdächtigen

Ein verstörendes Video kursiert zurzeit in den sozialen Netzwerken. Darin ist ein junger Mann zu sehen, der allem Anschein nach einem anderen eine Glasflasche mit voller Wucht ins Gesicht schlägt. Passiert sein soll das in der Gartenstraße nahe des Mc Donald’s in Ravensburg. Die Polizei hat bereits einen Verdächtigen ermittelt.

Die Szenerie scheint unverfänglich. Ein junger Mann – augenscheinlich betrunken – redet unzusammenhängende Sätze in eine Handykamera, behauptet, er sei aus Afghanistan. Im nächsten Augenblick schlägt er völlig ohne Vorwarnung einem Mann, der vorher gar nicht im Bild zu sehen war, eine Glasflasche mit voller Wucht ins Gesicht. Ganz genau ist das nicht zu sehen, der Mann steht am äußeren Bildrand.

Täter imitiert Opfer

Doch man hört das laute Krachen und Knirschen, sieht das Opfer rückwärts auf den Boden stürzen, sich das Gesicht mit beiden Händen haltend, schmerzerfüllt wimmernd. Der Täter beugt sich über ihn und erniedrigt ihn zusätzlich, indem er seine Laute imitiert.

Das Video soll laut verschiedener Quellen in der Nacht von Samstag auf Sonntag entstanden sein. Andere wiederum behaupten, es sei bereits eine Woche zuvor entstanden.

Auch die Polizei hat den Handyfilm erhalten. „Es wurde uns von verschiedenen Seiten zugespielt, unter anderem über Facebook“, bestätigt Markus Sauter vom Polizeipräsidium Konstanz auf Nachfrage. Die Polizei habe sofort die Ermittlungen aufgenommen. Am Sonntag erklärte ein diensthabender Beamter des Polizeipräsidiums gegenüber der SZ, man habe bereits einen Verdächtigen identifiziert. „Zusammen mit dem Video haben wir auch verschiedenste Hinweise bekommen, um wen es sich handeln könnte“, sagte Sauter am Dienstag.

Es wurde uns von verschiedenen Seiten zugespielt, unter anderem über Facebook"

Ist das Video nur ein Fake?

Derzeit seien Kollegen des Polizeireviers Weingarten allerdings auch daran, zu verifizieren, ob es sich um ein echtes Video handelt oder ob es nur gestellt („gefaked“) ist. „Sollte sich der Verdacht erhärten, dass es sich um kein Fake-Video handelt, werden entsprechende Maßnahmen getroffen.“ Auch, ob das Video tatsächlich in der Nähe des Ravensburger Mc Donald’s aufgenommen wurde, sei noch unklar.

Der Pressesprecher weist darauf hin: „Unter Umständen handelt es sich um ein Strafverfahren, dann übernimmt die Staatsanwaltschaft.“ Im Hintergrund ist allerdings das Geschäft von Matratzen Concord zu sehen, ebenso wie das markante Gebäude des Grundbuchamts Ravensburg – beide befinden sich in unmittelbarer Nähe des Mc Donald’s.

Auf Facebook wird das Video ebenfalls diskutiert. Kommentaren ist zu entnehmen, dass der angebliche Schläger, der angibt, Afghane zu sein, in Wirklichkeit Italiener sein soll. Zudem soll es noch ein weiteres Video geben, in dem der Täter auf einen anderen Mann einschlägt. Das allerdings konnte Sauter auf Nachfrage nicht bestätigen.

Mehr entdecken: Schüler haben auf dem Marienplatz Angst

Hier werden die meisten Straftaten verübt (2017)