Angebliche Spendensammler attackieren Mann in Ravensburg

Eine ältere Dame wird am Samstagnachmittag in der Bachstraße in Ravensburger von einer anderen Frau angehalten. Diese wedelt mit einem Klemmbrett auf dem eine Spendenliste aufliegt umher und deutet in Zeichensprache eine Unterschrift an. Nach kurzer Zeit unterschreibt die ältere Dame auf der Spendenliste und reicht der Frau etwas Bargeld.

Diese Szene vom vergangenen Wochenende schildert ein 22-jähriger Mann im Gespräch mit "Schwäbische.de" (seinen Namen möchte der Mann nicht nennen). „Ich hatte vor einem halben Jahr eine ähnliche Situation in Weingarten“, sagt er.

Deshalb sei er sofort misstrauisch geworden und spricht den Begleiter der Frau an. Auch er wedelt mit seinem Klemmbrett umher und spricht vorerst nichts. Doch der Einsatz des 22-Jährigen wird wenig später Folgen für ihn haben.

Es waren wirklich einige Unterschriften und Geldbeträge in Höhe von bis zu 20 Euro auf der Liste.

Bei der Gruppe handelt es sich um insgesamt drei Personen, zwei Männer einer mit Bart und einer mit Glatze und eine auffällig korpulente Frau. Alle geben sich als taubstumm aus. Sie sammeln angeblich Spendengelder für den Verein für Behinderte des Taubstummen-Verbandes Deutschland.

Auf der Spendenliste sei lediglich der Name des Vereins zu finden gewesen. Auf den freien Feldern solle man unterschreiben und die Höhe seiner Spende angeben. „Es waren wirklich einige Unterschriften und Geldbeträge in Höhe von bis zu 20 Euro auf der Liste“, erinnert sich der 22-Jährige.

Er stellt der Gruppe Fragen, da keine weiteren Informationen zum Verein angegeben sind. Vorerst gestikuliert der Mann wild umher. Als der 22-jährige aber die Polizei anrufen möchte, spricht der angeblich taubstumme. „Mach, kannst machen hat er zu mir gesagt und mir wuchtig auf die Schulter geklopft“, habe er gesagt.

Kurze Zeit später suchen die drei angeblichen Spendensammler das Weite, der Betroffene folgt ihnen mit der Polizei am Telefon. „Einer der Männer kam dann richtig aggressiv auf mich zu“, erzählt er. Nach einem Wortgefecht holt der Mann aus und schlägt dem 22-jährigen sein Handy aus der Hand, dabei verletzt er ihn im Gesicht.

Polizei hört Attacke per Telefon mit

„Ich hab ihn darauf hingewiesen, dass die Polizei alles mitbekommt, was er macht“, sagt der Betroffene. Daraufhin sei die Gruppe in Richtung Untertor geflüchtet. „Ich bin hinterhergerannt, hab sie dann aber nach dem Untertor verloren. Ich denke, sie sind ins Parkhaus geflüchtete“, sagt er. Die Polizei durchsucht wenig später das Parkhaus - ohne Erfolg.

Die Polizei bestätigt auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ den Vorfall in Ravensburg. Ihr ist die sogenannte „Klemmbrettmasche“ schon seit einigen Jahren deutschlandweit bekannt. Laut Herbert Storz, Pressesprecher des Polizeipräsidium in Konstanz, sind die angeblichen Spendensammler diesen Monat schon einmal in der Region aufgefallen.

Anfang September sollen sie mit den Klemmbrettern in der Meersburger Innenstadt unterwegs gewesen sein. Die Personenbeschreibung trifft auch auf die Gruppe aus Ravensburg zu.

Das rät die Polizei

Herbert Storz rät Personen in so einer Situation ruhig zu bleiben und an den Spendensammlern vorbeizugehen. Sollte es sich um einen offensichtlichen Betrug handeln, sollte die Polizei kontaktiert werden. „Am besten so, dass die Personen von dem Telefonat nichts mitbekommen, sonst suchen sie sofort das Weite“, erklärt Storz.