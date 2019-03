Andy Ost spielt in der Zehntscheuer

Der Deutsche Kabarettmeister 2018, Andy Ost, gastiert am Freitag, 29. März, in der Ravensburger Zehntscheuer. Beginn ist um 20 Uhr. Das Programm des bekennenden Hessen ist eine Mischung aus Musik-Kabarett, Comedy und Parodie. Außerdem spielt er am Flügel. Ost seziert in geschliffener Sprache die heile Welt, um sie einen Atemzug später wieder neu aufzubauen. Karten zu 18, ermäßigt 16 Euro (Vereinsmitglieder 14 Euro) gibt es im Vorverkauf bei der Tourist-Info, dem Musikhaus Lange und der „Schwäbischen Zeitung“.