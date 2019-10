Andritz Hydro ehrt Jubilare

Bei einem feierlichen Empfang auf der Veitsburg in Ravensburg haben Gerhard Kriegler und Peter Magauer, beide Geschäftsführer bei Andritz Hydro, fünf Jubilare für ihre lange Betriebszugehörigkeit geehrt.

Wolfgang Thoma ist bereits seit 40 Jahren für das Unternehmen tätig, Slavisa Markovic, Thomas Müller, Tanja Heine und Robert Feyrer sind seit 25 Jahren dabei. Peter Magauer nahm als Sprecher der Geschäftsführung die Ehrung zum Anlass für einen Blick auf die aktuelle wirtschaftliche Situation und zeigte sich zufrieden mit der derzeitigen Positionierung des Unternehmens in dem herausfordernden Marktumfeld der Wasserkraft. Magauer dankte den Jubilaren sowie allen Kollegen, die sich mit hoher Motivation einsetzen und so den Erfolg des Unternehmens vorantreiben. Stefan Reger schloss sich als Betriebsratsvorsitzender den guten Wünschen an.