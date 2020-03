Andreas Straub wird neuer Chefarzt der Anästhesie

Ravensburg (sz) - Privatdozent Andreas Straub ist vom Aufsichtsrat der Oberschwabenklinik zum neuen Chefarzt der Anästhesie, Intensiv-, Notfall- und Schmerzmedizin gewählt worden. Er wird diese Leitungsaufgabe standortübergreifend für das St.-Elisabethen-Klinikum in Ravensburg sowie das Krankenhaus Bad Waldsee übernehmen, teilt die Oberschwabenklinik mit. Der gebürtige Saarbrücker Straub ist derzeit Geschäftsführender Oberarzt am Universitätsklinikum Tübingen und wird zum 1. Mai nach Oberschwaben wechseln. In Ravensburg tritt der 46-Jährige die Nachfolge von Chefarzt Klaus Ellinger und in Bad Waldsee des Leitenden Arztes Jochen Heinze an. Beide Mediziner, die seit vielen Jahren an den Häusern der Oberschwabenklinik tätig sind, treten noch in diesem Jahr in den Ruhestand. Er wird Chefarzt von rund 50 Medizinern sein.