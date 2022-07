Andreas Abt ist Stadtmeister im Schach

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nachdem die Schach-Stadtmeisterschaft im Vorjahr wegen der Pandemie ausgefallen war, wurde das Turnier 2022 an zwei Spielabenden in Form von Schnellschachpartien ausgetragen. Am Ende landeten Andreas Abt und Frank Oberndörfer mit 4,5 aus 6 Punkten vorne. Abt wurde mit besserer Feinwertung Stadtmeister. Dritter wurde Rolf Köhler mit 4 Punkten. Den Damenpreis erhielt Olga Kreuzer. Erfreulich ist die Teilnahme von zwei Jugendspielern. Neuer Jugendstadtmeister ist Tudor Luchiean vor Ben Merck. Insgesamt nahmen zehn Spieler teil. Schirmherr war die Stadt Ravensburg, die schöne Urkunden und Pokale spendete. Foto: Frank Oberndörfer